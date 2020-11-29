В Україні майже 13 тисяч випадків COVID-19, 120 людей померли

У порівнянні із минулим днем динаміка поширення вірусу дещо сповільнилася

У порівнянні із минулим днем динаміка поширення вірусу дещо сповільнилася

Фото: flickr

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 12 978 нових випадків коронавірусу, захворіли 599 дітей і 408 медичних працівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше випадків виявили в Києві (1740), а також в Одеській (1280), Дніпропетровській (1164), Запорізькій (854) та Київській (782) областях.

За добу одужали 4 243 українців, померли 120 пацієнтів. Активними хворими залишаються 383 301 пацієнт.

Від початку пандемії в Україні заразилися вже 722 679 осіб, померли - 12 213 осіб, одужали - 339 378.

Ситуація у регіонах виглядає наступним чином:

м. Київ – 69 018 (+1 740)

Вінницька – 17 272 (+221)

Волинська – 23 905 (+249)

Дніпропетровська – 37 651 (+1 164)

Донецька – 22 602 (+392)

Житомирська – 29 590 (+492)

Закарпатська – 23 065 (+91)

Запорізька – 30 150 (+854)

Івано-Франківська – 35 930 (+556)

Київська – 36 996 (+782)

Кіровоградська – 5 085 (+144)

Луганська – 6 239 (+54)

Львівська – 45 636 (+584)

Миколаївська – 18 173 (+463)

Одеська – 44 131 (+1 280)

Полтавська – 21 779 (+289)

Рівненська – 30 807 (+377)

Сумська – 28 185 (+582)

Тернопільська – 27 662 (+237)

Харківська – 55 221 (+704)

Херсонська – 10 009 (+164)

Хмельницька – 29 419 (+502)

Черкаська – 22 529 (+476)

Чернівецька – 33 512 (+221)

Чернігівська – 18 113 (+360)

Нагадаємо, 28 листопада в Україні було зафіксовано черговий антирекорд, за добу виявили 16 294 випадки COVID-19.