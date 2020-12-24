У МОЗ розповіли, на коли запланований перший етап вакцинації українців

За 2021-2022 рік планується вакцинувати 50% населення

За 2021-2022 рік планується вакцинувати 50% населення

Фото: МОЗ

Початок першого етапу вакцинації від коронавірусу в Україні запланований на січень. Але його терміни можуть бути несуттєво зрушені.

Про це написав глава МОЗ Максим Степанов у Facebook, інформує RegioNews.

Він зазначив, що за 2021-2022 рік планується вакцинувати 50% населення, а першими щеплення отримають медики, які працюють з пацієнтами, хворими коронавірусом, жителі та співробітники інтернатів і будинків для пристарілих, а також військовослужбовці, які беруть участь у війні на Донбасі.

"Початок першого етапу заплановано на січень. Терміни можуть зміститися на незначний час - це залежить від поставок вакцини", - сказав Степанов.

Відомо, що сьогодні Міністерство охорони здоров'я опублікувало план масової вакцинації населення від коронавірусу. Він складається з п'яти етапів і має 9 груп ризику.

У план входять такі пріоритетні групи:

медпрацівники;

військовослужбовці;

працівники соціальної сфери;

особи, які проживають в установах з довгострокового догляду, і працівники таких закладів;

літні люди (60+ років);

працівники критично важливих структур державної безпеки (ДСНС, Нацполіція, Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, МВС).

Сьогодні підписав Дорожню карту з проведення масової вакцинації від COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках. Цей... Posted by Максим Степанов on Thursday, December 24, 2020

Нагадаємо, раніше у МОЗ сказали, коли вакцини від COVID-19 стануть більш доступними.