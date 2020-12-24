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24 грудня 2020, 18:58 83

У МОЗ розповіли, на коли запланований перший етап вакцинації українців

24 грудня 2020, 18:58 83
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За 2021-2022 рік планується вакцинувати 50% населення
За 2021-2022 рік планується вакцинувати 50% населення
Фото: МОЗ
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Початок першого етапу вакцинації від коронавірусу в Україні запланований на січень. Але його терміни можуть бути несуттєво зрушені.

Про це написав глава МОЗ Максим Степанов у Facebook, інформує RegioNews.

Він зазначив, що за 2021-2022 рік планується вакцинувати 50% населення, а першими щеплення отримають медики, які працюють з пацієнтами, хворими коронавірусом, жителі та співробітники інтернатів і будинків для пристарілих, а також військовослужбовці, які беруть участь у війні на Донбасі.

"Початок першого етапу заплановано на січень. Терміни можуть зміститися на незначний час - це залежить від поставок вакцини", - сказав Степанов.

Відомо, що сьогодні Міністерство охорони здоров'я опублікувало план масової вакцинації населення від коронавірусу. Він складається з п'яти етапів і має 9 груп ризику.

У план входять такі пріоритетні групи:

  • медпрацівники;
  • військовослужбовці;
  • працівники соціальної сфери;
  • особи, які проживають в установах з довгострокового догляду, і працівники таких закладів;
  • літні люди (60+ років);
  • працівники критично важливих структур державної безпеки (ДСНС, Нацполіція, Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, МВС).

Сьогодні підписав Дорожню карту з проведення масової вакцинації від COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках. Цей...

Posted by Максим Степанов on Thursday, December 24, 2020

Нагадаємо, раніше у МОЗ сказали, коли вакцини від COVID-19 стануть більш доступними.

Україна вакцина Нацгвардія поліція МОЗ
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