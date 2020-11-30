Степанова знову запросять на годину запитань до уряду

Він уже повернувся до виконання своїх обов'язків після перенесеного COVID-19

Він уже повернувся до виконання своїх обов'язків після перенесеного COVID-19

Фото: МОЗ

Верховна Рада запросить міністра охорони здоров'я Максима Степанова виступити на годині запитань до уряду в п'ятницю, 4 грудня.

Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради 30 листопада, пише RegioNews.

"Я почув, в принципі, щодо години запитань до уряду єдину позицію щодо міністра Степанова. Я так розумію, що інші теж не будуть заперечувати. Тому на годину запитань до уряду запрошуємо міністра охорони здоров'я", - зазначив Разумков.

Спікер уточнив, що Максим Степанов уже повернувся до виконання своїх обов'язків після перенесеного COVID-19.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що в Україні збільшився тижневий показник нових випадків COVID-19 і госпіталізацій.