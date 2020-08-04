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В Україні 1061 новий випадок COVID-19, кількість хворих знову зросла
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04 серпня 2020, 09:46 14

В Україні 1061 новий випадок COVID-19, кількість хворих знову зросла

04 серпня 2020, 09:46 14
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Фото: flickr
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Станом на 4 серпня в Україні зафіксовано 1061 новий випадок захворювання COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.

Всього за добу одужали 737 пацієнтів, 26 осіб померли від ускладнень, викликаних вірусом.

Найбільшу кількість нових випадків COVID-19 зафіксовано в Києві (108), в Івано-Франківській (127), Харківській (143) і у Львівській області (146).

Всього від початку епідемії в Україні 74 219 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1764 летальні, 40 613 пацієнтів одужало.

Статистика COVID-19 у регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 2848 (+33)
Волинська область — 4008 (+59)
Дніпропетровська область — 1459 (+21)
Донецька область — 903 (+5)
Житомирська область — 1967 (+19)
Закарпатська область — 5384 (+66)
Запорізька область — 851 (+5)
Івано-Франківська область — 5041 (+127)
Кіровоградська область — 711 (0)
м. Київ — 8662 (+108)
Київська область — 3877 (+32)
Львівська область — 10067 (+146)
Луганська область — 130 (+2)
Миколаївська область — 648 (+6)
Одеська область — 3545 (+63)
Полтавська область — 466 (+7)
Рівненська область — 6355 (+85)
Сумська область — 560 (+19)
Тернопільська область — 3121 (+8)
Харківська область — 4093 (+143)
Херсонська область — 230 (0)
Хмельницька область — 1200 (+11)
Чернівецька область — 6229 (+86)
Черкаська область — 955 (+1)
Чернігівська область — 909 (+9)

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 990 нових випадків коронавірусу та 13 смертей.

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