На Запорізькій АЕС виявили спалах COVID-19
На Запорізькій атомній електростанції у місті Енергодар зафіксували значний стрибок захворюваності на COVID-19.
Про це повідомив мер Енергодара Павло Музика, передає RegioNews.
За його словами, за минулу добу в місті виявили 48 випадків захворювання на COVID-19, це максимальний приріст за весь час пандемії.
Крім того, хворобу підтвердили у 22 працівників Запорізької атомної електростанції.
Інфікування підтвердили у двох працівників ДТЕК ЗаТЕС та сімох дітей”, - повідомив Музика.
Відомо, що Енергодар перебуває у "жовтій" зоні карантину. У місті заборонено проведення усіх масових заходів, частина школярів до листопада перебуває на канікулах.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили майже 6 тисяч нових випадків COVID-19.
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