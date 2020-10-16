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16 жовтня 2020, 18:53 1

На Запорізькій АЕС виявили спалах COVID-19

16 жовтня 2020, 18:53 1
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В місті Енергодар зафіксували максимальний приріст хворих за весь час пандемії
В місті Енергодар зафіксували максимальний приріст хворих за весь час пандемії
Фото: flickr
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На Запорізькій атомній електростанції у місті Енергодар зафіксували значний стрибок захворюваності на COVID-19.

Про це повідомив мер Енергодара Павло Музика, передає RegioNews.

За його словами, за минулу добу в місті виявили 48 випадків захворювання на COVID-19, це максимальний приріст за весь час пандемії.

Крім того, хворобу підтвердили у 22 працівників Запорізької атомної електростанції.

Інфікування підтвердили у двох працівників ДТЕК ЗаТЕС та сімох дітей”, - повідомив Музика.

Відомо, що Енергодар перебуває у "жовтій" зоні карантину. У місті заборонено проведення усіх масових заходів, частина школярів до листопада перебуває на канікулах.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили майже 6 тисяч нових випадків COVID-19.

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Запоріжжя АЕС коронавірус станція COVID-19
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