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14 серпня 2020, 16:20 8

Зеленський відреагував на новий антирекорд захворюваності COVID-19

14 серпня 2020, 16:20 8
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Він також звернувся до голів облдержадміністрацій
Він також звернувся до голів облдержадміністрацій
Фото: Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський закликав українців вживати заходів особистої безпеки у зв’язку з черговим антирекордом з кількості хворих на COVID-19.

Про це він заявив під час щоденної наради в Офісі президента, передає RegioNews.

Він також наголосив, що Україна перебуває на межі другої хвилі COVID-19.

Президент доручив головам обласних державних адміністрацій провести інформаційну кампанію в регіонах щодо небезпеки коронавірусу і важливості дотримання усіх санітарних норм і правил.

Маємо максимально посилити інформаційну кампанію щодо протидії поширенню коронавірусу. Необхідно донести населенню важливість вжиття заходів особистого захисту, дотримання правил карантину: мінімізації відвідувань місць скупчення людей, відвідування масових заходів", - сказав Зеленський.

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Нагадаємо, в Україні рекордний приріст заражених коронавірусом: хворобу підтвердили у 1732 осіб.

Володимир Зеленський коронавірус Україна ОДА захворювання
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