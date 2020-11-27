Карантин вихідного дня не дав ефективного результату, - Рубан

У Держспоживслужбі заявили про необхідність локдауну в Україні

У Держспоживслужбі заявили про необхідність локдауну в Україні

Фото: із відкритих джерел

Карантин вихідного дня не дав ефективного результату в боротьбі з поширенням коронавірусу.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан, передає RegioNews.

За словами чиновника, необхідно найближчим часом ввести локдаун.

Також Рубан стверджує, що зараз розглядати ситуацію в окремих регіонах теж не доцільно.

Це повинно бути єдине рішення по всій країні. Необхідно ввести локдаун по всій країні найближчим часом. Карантин вихідного дня не показав результату щодо ефективності", - сказав Рубан.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що локдаун на три тижні зведе до нуля захворюваність на COVID-19.

Читайте також: COVID-19 в Україні: вперше понад 16 тисяч нових випадків за добу.