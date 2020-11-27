13:46  27 листопада
29 листопада другий тур місцевих виборів відбудеться лише в Чернівцях
13:36  27 листопада
Кличко обіцяє не зупиняти транспорт при введенні локдауну
13:29  27 листопада
У РНБО анонсували нове рішення по ситуації на Донбасі
UA | RU
UA | RU
27 листопада 2020, 12:48 626

Карантин вихідного дня не дав ефективного результату, - Рубан

27 листопада 2020, 12:48 626
Читайте также на русском языке
У Держспоживслужбі заявили про необхідність локдауну в Україні
У Держспоживслужбі заявили про необхідність локдауну в Україні
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Карантин вихідного дня не дав ефективного результату в боротьбі з поширенням коронавірусу.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан, передає RegioNews.

За словами чиновника, необхідно найближчим часом ввести локдаун.

Також Рубан стверджує, що зараз розглядати ситуацію в окремих регіонах теж не доцільно.

Це повинно бути єдине рішення по всій країні. Необхідно ввести локдаун по всій країні найближчим часом. Карантин вихідного дня не показав результату щодо ефективності", - сказав Рубан.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що локдаун на три тижні зведе до нуля захворюваність на COVID-19.

Читайте також: COVID-19 в Україні: вперше понад 16 тисяч нових випадків за добу.

коронавірус локдаун карантин Держпродпотребслужба заява
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Локдаун на три тижні зведе до нуля захворюваність на COVID-19 - МОЗ
27 листопада 2020, 12:17
У МОЗ розповіли, навіщо вводили карантин вихідного дня
27 листопада 2020, 11:35
Степанов сказав, коли влада оцінюватиме ефективність карантину вихідного дня
27 листопада 2020, 10:56
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
І пан, і не пропав: як чинний мер Ужгорода обламав останню надію "Слуги народу" на Закарпатті
Новорічний подарунок Зеленському. Міністр Чернишов провалить "Велике будівництво" під ялинку
Всі публікації »
Олег Саакян
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Всі блоги »