Карантин вихідного дня не дав ефективного результату, - Рубан
У Держспоживслужбі заявили про необхідність локдауну в Україні
У Держспоживслужбі заявили про необхідність локдауну в Україні
Карантин вихідного дня не дав ефективного результату в боротьбі з поширенням коронавірусу.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан, передає RegioNews.
За словами чиновника, необхідно найближчим часом ввести локдаун.
Також Рубан стверджує, що зараз розглядати ситуацію в окремих регіонах теж не доцільно.
Це повинно бути єдине рішення по всій країні. Необхідно ввести локдаун по всій країні найближчим часом. Карантин вихідного дня не показав результату щодо ефективності", - сказав Рубан.
Нагадаємо, у МОЗ заявили, що локдаун на три тижні зведе до нуля захворюваність на COVID-19.
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