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13 листопада 2020, 19:03 522

Щоб уникнути карантину, у Львові вихідні оголосили робочими днями

13 листопада 2020, 19:03 522
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У Львові влада пішла на хитрість, щоб обійти карантин вихідного дня
У Львові влада пішла на хитрість, щоб обійти карантин вихідного дня
Фото: із відкритих джерел
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Міська влада Львова вирішила оголосити робочими днями суботу та неділю для закладів громадського харчування, ТРЦ, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів та ринків. 

Про це у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає RegioNews.

Таким чином влада збирається обійти рішення Уряду про запровадження карантину вихідного дня.

Щойно закінчилося засідання виконкому. Прийняли рішення, що до 30 листопада субота та неділя на території Львова оголошені робочими днями для закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів та ринків”, - написав Садовий.

Він заявив, що "тепер у Львові неможливо запровадити карантин вихідного дня, бо в нас немає вихідних”, і додав, що "люди мають право на працю”.

Також Садовий оприлюднив скан-копію рішення Виконавчого комітету міської ради.

У випадку, якщо завтра хтось буде намагатись заважати вам працювати, покажіть їм це рішення і звертайтесь на Гарячу лінію за телефоном 1580. Наші юристи допомагатимуть захистити ваші права.
Це нетипова ситуація. Я не пам'ятаю такого випадку, щоб уряд приймав рішення, не порадившись з підприємцями, яких просто викидають на вулицю без жодних засобів для існування”, - додав мер Львова.

Нагадаємо, раніше Садовий заявив, що Львів не буде виконувати карантин вихідного дня.

Львів
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