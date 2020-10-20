Відсоток смертності від COVID-19 в Україні менше, ніж у багатьох європейських країнах - Зеленський

За його словами, як тільки з'явиться вакцина від коронавірусу в Європі, вона з'явиться і в Україні

За його словами, як тільки з'явиться вакцина від коронавірусу в Європі, вона з'явиться і в Україні

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський заявив про низький рівень смертності від коронавірусу в Україні порівняно з країнами Євросоюзу.

Про це президент заявив під час виступу у Верховній Раді 20 жовтня, передає RegioNews. Зеленський зазначив, що падіння ВВП в Україні менше, порівняно з багатьма європейськими країнами, як і відсоток смертності від COVID-19. Він порівняв відсоток смертності від коронавірусу: "у Німеччині – 4%, Франції – 9%, Великобританії – 11%, а в Україні – 1,9%". Президент також повідомив про саботаж карантинних обмежень з боку місцевої влади перед виборами. Мова йде про проведення концертів та масових заходів. За його словами, загиблі будуть на їх совісті. Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, президент Володимир Зеленський почав виступ у Верховній Раді щодо внутрішнього і зовнішнього становища країни.

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