Відсоток смертності від COVID-19 в Україні менше, ніж у багатьох європейських країнах - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив про низький рівень смертності від коронавірусу в Україні порівняно з країнами Євросоюзу.
Про це президент заявив під час виступу у Верховній Раді 20 жовтня, передає RegioNews.
Зеленський зазначив, що падіння ВВП в Україні менше, порівняно з багатьма європейськими країнами, як і відсоток смертності від COVID-19.
Він порівняв відсоток смертності від коронавірусу: "у Німеччині – 4%, Франції – 9%, Великобританії – 11%, а в Україні – 1,9%".
Президент також повідомив про саботаж карантинних обмежень з боку місцевої влади перед виборами. Мова йде про проведення концертів та масових заходів. За його словами, загиблі будуть на їх совісті.
Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, президент Володимир Зеленський почав виступ у Верховній Раді щодо внутрішнього і зовнішнього становища країни.