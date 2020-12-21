Запит МОЗ на збільшення фінансування - "нереальні цифри" і роздмухування бюджету, - міністр фінансів

Марченко спростовує пов’язаність розміру коштів, закладених у бюджет, з неможливістю підвищити зарплатню лікарям

Марченко спростовує пов’язаність розміру коштів, закладених у бюджет, з неможливістю підвищити зарплатню лікарям

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов просив у бюджеті на 2021 рік виділити його відомству 200 мільярдів гривень, однак отримав 159. Попри пандемію коронавірусу, міністр фінансів Сергій Марченко назвав запит МОЗ "нереальними цифрами" і роздмухуванням бюджету.

Про це Сергій Марченко заявив в інтерв'ю Суспільному, передає RegioNews.

Ми віддали найбільше грошей саме цій сфері. Але було б логічно, щоб ця сфера була пріоритетом всі 30 років нашої незалежності. Тому що, якщо ви в один рік хочете зробити сферу просто ідеальною, або навіть найбільш якісно зробленою, це неможливо. І ми зробили максимум від тих можливостей, які у нас були, тому що все інше – це вже було б просто роздмухування доходів і це були б нереальні цифри. Ми це не могли допустити. А забирати, наприклад, видатки в інших сферах – це також було неприпустимо, - сказав він.

При цьому, Марченко назвав популізмом заяви, що МОЗ не може підняти зарплатню лікарям через те, що не отримав 200 мільярдів гривень, як того просив Степанов.

Фактично з бюджету ми не платимо заробітні плати лікарів. В нас працює система медичних гарантій і ми, фактично, є закупівельниками послуг, які надають комунальні підприємства — лікарні. І тут заробітна плата є складовою. Тому історія про підвищення заробітних плат іноді, в моєму розумінні, виглядає більш популістичною, ніж вона того варта", - наголосив міністр фінансів.

Ще одним варіантом популізму у ситуації, що склалася навколо видатків для МОЗ Марченко вважає заяви, що можна було не збільшувати фінансування Офісу президента. Марченко пояснив, що обсяг фінансування для ОПУ не співмірний з потребами системи охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Степанов вважає бюджет медичної галузі на наступний рік недопустимо малим.