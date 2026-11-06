Інфляція в Україні прискориться: що буде з цінами

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У Національному банку України вже підготували новий сценарій "економічних подій". Річ у тім, що під тиском воєнних факторів вартість життя в Україні зміниться

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

За прогнозом НБУ, за підсумками цього року інфляція прискориться до 12,5%. Це говорить про те, що вартість базових товарів та послуг для українців буде дуже відчутно зростати.

Головним фактором називають війну. За оцінками аналітиків, лише наслідки російських обстрілів енергетики та інфраструктури додадуть до загального показника близько 0,7 відсоткового пункту. На цінники також вплинуть витрати бізнесу на пальне та розширення бюджетних видатків держави.

"У 2027 році інфляція сповільниться до 7,3% рік до року. Цьому мають посприяти очікуване зниження світових цін на нафту і заходи монетарної політики", - очікують в НБУ.

Нагадаємо, восени інфляція в Україні продовжувала зростати. Це вплинуло на вартість товарів і послуг.