Ліжка для пацієнтів з COVID-19 зайняті більш ніж на 50% лише у трьох областях

В середньому по країні зайняті 41,5% таких ліжок

В середньому по країні зайняті 41,5% таких ліжок

Фото з відкритих джерел

Найбільш завантаженими є лікарні у Миколаївській, Черкаській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені більш ніж на 50% лише у трьох областях. В середньому по країні зайняті 41,5% таких ліжок.

Найбільш завантаженими є лікарні у Миколаївській (62,6%), Черкаській (55,8%) і Чернігівській областях (52,1%). У Києві ліжка заповнені на 48,5%.

Всього в країні ввели вже 63 110 лікарняних ліжок для COVID-19.

При цьому в Україні зменшується показник захворюваності на COVID-19. Станом на 13 грудня він становить 450,4 при нормі 40. Тоді як днем раніше він становив 460,4.

Найгірша ситуація спостерігається в Києві. Цей показник становить 746.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в Україні зафіксовано понад 9 тисяч випадків COVID-19.