Зеленський наказав Кабміну забезпечити виплати сім'ям загиблих медиків

Він наголосив, що треба ініціювати діалог з такими сім'ями

Він наголосив, що треба ініціювати діалог з такими сім'ями

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський зажадав від уряду забезпечити швидкі виплати сім'ям загиблих медиків, уникаючи бюрократичних вимог і складнощів з оформленням документів. Йдеться про сім'ї медиків, які загинули під час лікування хворих на коронавірус.

Про це глава держави сказав під час селекторної наради, присвяченої питанням запобігання поширенню та ліквідації наслідків коронавірусної інфекції COVID-19, повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс президента.

"Це питання стоїть дуже гостро. Знаю, що смертельних випадків набагато більше, і все треба перевірити. Разом з тим необхідно спростити бюрократію. Можливо, люди просто не знають, як подавати ці пакети документів, або це дуже складно? Я прошу вас, щоб люди, які втратили члена сім'ї, отримали виплати", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що треба ініціювати діалог з такими сім'ями.

Нині в Міністерство соціальної політики надійшов 41 пакет з документами для страхових виплат, 33 з них профінансовано.

Нагадаємо, 18 грудня нардепи призначили "ковідні” доплати вірусологам та біохімікам.