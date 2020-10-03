Хворий COVID-19 Порошенко госпіталізований в лікарню із запаленням легенів
П'ятого президента України, який раніше захворів коронавірусною інфекцією COVID-19, госпіталізували в одну зі столичних лікарень з запаленням легенів.
Як передає RegioNews, про це на сторінці "Європейської солідарності" в Facebook повідомила Марина Порошенко.
Петра Олексійовича госпіталізований в одну з київських лікарень, яка лікує хворих на коронавірус. Незважаючи на те, що мій чоловік має двостороннє запалення легень, він володіє сильною волею і демонструє її в боротьбі з хворобою. Він чітко дотримується прописаного протоколу лікування", - повідомила вона.
Також Марина Порошенко заявила, що ситуація в лікарнях погана - лікарі на межі виснаження, хоча роблять все можливе. У лікарнях не вистачає ліжок для хворих коронавірусом, кисневих концентраторів і реанімаційного обладнання.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що хворий коронавірусом Петро Порошенко перебуває вдома на самоізоляції.