Хворий COVID-19 Порошенко госпіталізований в лікарню із запаленням легенів

Також повідомляється про хворобу доньки Порошенко

Також повідомляється про хворобу доньки Порошенко

Фото: Петро Порошенко Facebook

П'ятого президента України, який раніше захворів коронавірусною інфекцією COVID-19, госпіталізували в одну зі столичних лікарень з запаленням легенів.

Як передає RegioNews, про це на сторінці "Європейської солідарності" в Facebook повідомила Марина Порошенко.

Петра Олексійовича госпіталізований в одну з київських лікарень, яка лікує хворих на коронавірус. Незважаючи на те, що мій чоловік має двостороннє запалення легень, він володіє сильною волею і демонструє її в боротьбі з хворобою. Він чітко дотримується прописаного протоколу лікування", - повідомила вона.

Також Марина Порошенко заявила, що ситуація в лікарнях погана - лікарі на межі виснаження, хоча роблять все можливе. У лікарнях не вистачає ліжок для хворих коронавірусом, кисневих концентраторів і реанімаційного обладнання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що хворий коронавірусом Петро Порошенко перебуває вдома на самоізоляції.