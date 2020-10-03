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03 жовтня 2020, 16:11 15

Хворий COVID-19 Порошенко госпіталізований в лікарню із запаленням легенів

03 жовтня 2020, 16:11 15
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Фото: Петро Порошенко Facebook
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П'ятого президента України, який раніше захворів коронавірусною інфекцією COVID-19, госпіталізували в одну зі столичних лікарень з запаленням легенів.

Як передає RegioNews, про це на сторінці "Європейської солідарності" в Facebook повідомила Марина Порошенко.

Петра Олексійовича госпіталізований в одну з київських лікарень, яка лікує хворих на коронавірус. Незважаючи на те, що мій чоловік має двостороннє запалення легень, він володіє сильною волею і демонструє її в боротьбі з хворобою. Він чітко дотримується прописаного протоколу лікування", - повідомила вона.

Також Марина Порошенко заявила, що ситуація в лікарнях погана - лікарі на межі виснаження, хоча роблять все можливе. У лікарнях не вистачає ліжок для хворих коронавірусом, кисневих концентраторів і реанімаційного обладнання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що хворий коронавірусом Петро Порошенко перебуває вдома на самоізоляції.

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