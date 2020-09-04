Новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу виявили 2723 нових випадків

За минулу добу померла 51 людина, одужало 937 осіб

За минулу добу померла 51 людина, одужало 937 осіб

Фото: з відкритих джерел

З початку пандемії в Україні підтвердили 130 951 випадок COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали.