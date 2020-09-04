Новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу виявили 2723 нових випадків
За минулу добу померла 51 людина, одужало 937 осіб
За минулу добу померла 51 людина, одужало 937 осіб
З початку пандемії в Україні підтвердили 130 951 випадок COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Найбільше заражень за 3 вересня зафіксовано у Харківській області - 371, Київ - 319, Одеській області - 225, Тернопільській області - 204, Львівській області - 196, Чернівецькій області - 162.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 4269 випадків;
- Волинська область — 5723 випадки;
- Дніпропетровська область — 2570 випадків;
- Донецька область — 1576 випадків;
- Житомирська область — 3550 випадків;
- Закарпатська область — 7888 випадків;
- Запорізька область — 1768 випадків;
- Івано-Франківська область — 9845 випадків;
- Кіровоградська область — 841 випадок;
- м. Київ — 14477 випадків;
- Київська область — 6017 випадків;
- Львівська область — 15312 випадків;
- Луганська область — 393 випадки;
- Миколаївська область — 1446 випадків;
- Одеська область — 8038 випадків;
- Полтавська область — 886 випадків;
- Рівненська область — 9535 випадків;
- Сумська область — 1680 випадків;
- Тернопільська область — 6841 випадок;
- Харківська область — 10312 випадків;
- Херсонська область — 444 випадки;
- Хмельницька область — 2848 випадків;
- Чернівецька область — 10786 випадків;
- Черкаська область — 1756 випадків;
- Чернігівська область — 2150 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Раніше повідомлялося, що в Україні за 2 вересня виявили 2430 нових випадків коронавіруса.
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