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Новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу виявили 2723 нових випадків
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04 вересня 2020, 09:42 6

Новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу виявили 2723 нових випадків

04 вересня 2020, 09:42 6
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За минулу добу померла 51 людина, одужало 937 осіб
За минулу добу померла 51 людина, одужало 937 осіб
Фото: з відкритих джерел
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З початку пандемії в Україні підтвердили 130 951 випадок COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше заражень за 3 вересня зафіксовано у Харківській області - 371, Київ - 319, Одеській області - 225, Тернопільській області - 204, Львівській області - 196, Чернівецькій області - 162.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 4269 випадків;
  • Волинська область — 5723 випадки;
  • Дніпропетровська область — 2570 випадків;
  • Донецька область — 1576 випадків;
  • Житомирська область — 3550 випадків;
  • Закарпатська область — 7888 випадків;
  • Запорізька область — 1768 випадків;
  • Івано-Франківська область — 9845 випадків;
  • Кіровоградська область — 841 випадок;
  • м. Київ — 14477 випадків;
  • Київська область — 6017 випадків;
  • Львівська область — 15312 випадків;
  • Луганська область — 393 випадки;
  • Миколаївська область — 1446 випадків;
  • Одеська область — 8038 випадків;
  • Полтавська область — 886 випадків;
  • Рівненська область — 9535 випадків;
  • Сумська область — 1680 випадків;
  • Тернопільська область — 6841 випадок;
  • Харківська область — 10312 випадків;
  • Херсонська область — 444 випадки;
  • Хмельницька область — 2848 випадків;
  • Чернівецька область — 10786 випадків;
  • Черкаська область — 1756 випадків;
  • Чернігівська область — 2150 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше повідомлялося, що в Україні за 2 вересня виявили 2430 нових випадків коронавіруса.

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