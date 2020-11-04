У метро Києва будуть жорстко контролювати дотримання маскового режиму

За наявністю масок у пасажирів буде слідкувати муніципальна охорона

За наявністю масок у пасажирів буде слідкувати муніципальна охорона

Фото: із відкритих джерел

Київська влада посилює контроль за дотримання заходів карантину в комунальному громадському транспорті, в тому числі у Київському метрополітені.

Про це під час брифінгу заявив мер міста Віталій Кличко, передає RegioNews.

Ми посилюємо контроль за дотриманням заходів безпеки в комунальному громадському транспорті, зокрема, і в метро. Якщо в наземному транспорті зараз більше дисципліни, і пасажири, в основному, дотримуються маскового режиму, то в метрополітені багато людей нехтують правилами безпеки", - сказав Кличко.

Він додав, що міська влада посилює контроль за наявністю у пасажирів метро захисних масок, його буде здійснювати муніципальна охорона.

Без масок в метро пасажирів не впускатимуть. Вибачте, ми будемо змушувати всіх дотримуватися жорстких правил, по-іншому, на жаль, ситуацію ми не втримаємо", - зазначив Кличко.

Він також наголосив, що ці заходи запроваджують задля безпеки усіх пасажирів, оскільки, за словами мера, найбільше випадків інфікування відбувається у громадському транспорті.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу повідомив, що одужав від коронавірусу.