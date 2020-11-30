Марцінків просить уряд не запроваджувати локдаун

Мер Івано-Франківська аргументує прохання статистикою, яка поліпшується

Мер Івано-Франківська аргументує прохання статистикою, яка поліпшується

Фото: скріншот з відеовключення на Facebook

Про це Марцінків повідомив під час свого традиційного відеовключення на Facebook, передає RegioNews.

За словами Івано-Франківського міського голови, захворюваність на COVID-19 в місті знижується. Водночас, він повідомив, що старші школярі вже до кінця цього року навчатимуться дистанційно - повноцінно працюють лише дитячі садочки та початкова школа.

Вкотре звертаюсь до уряду не вводити локдаун, бо він доб’є малий і середній бізнес, який і так непросто переживає 2020-й рік. Дуже важливо зважати, що саме перед Миколаєм, перед новорічно-різдвяними святами підприємці зароблять ті кошти, за які потім можуть утримувати свої господарства, - сказав Марцінків.

Як повідомлялося раніше, стало відомо, коли Кабмін схвалить рішення щодо посилення карантину.