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30 листопада 2020, 20:46 5

Марцінків просить уряд не запроваджувати локдаун

30 листопада 2020, 20:46 5
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Фото: скріншот з відеовключення на Facebook
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Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, звертаючись до уряду, просить не запроваджувати локдаун.

Про це Марцінків повідомив під час свого традиційного відеовключення на Facebook, передає RegioNews.

За словами Івано-Франківського міського голови, захворюваність на COVID-19 в місті знижується. Водночас, він повідомив, що старші школярі вже до кінця цього року навчатимуться дистанційно - повноцінно працюють лише дитячі садочки та початкова школа.

Вкотре звертаюсь до уряду не вводити локдаун, бо він доб’є малий і середній бізнес, який і так непросто переживає 2020-й рік. Дуже важливо зважати, що саме перед Миколаєм, перед новорічно-різдвяними святами підприємці зароблять ті кошти, за які потім можуть утримувати свої господарства, - сказав Марцінків.

Як повідомлялося раніше, стало відомо, коли Кабмін схвалить рішення щодо посилення карантину.

Кабмін карантин Івано-Франківськ Руслан Марцінків локдаун
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