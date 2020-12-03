У поліції розповіли, скільки перевірили закладів за час карантину вихідного дня

За цей час поліція відкрила три кримінальні справи

За цей час поліція відкрила три кримінальні справи

Фото з відкритих джерел

Правоохоронці перевірили майже 5 тисяч закладів у Києві за час карантину вихідного дня. За цей час поліція відкрила три кримінальні справи.

Про це повідомили в Національній поліції, пише RegіoNews з посиланням на "РБК-Україна".

Так, 14-15 листопада, коли було введено заборону, поліція перевірила 1 356 закладів. На наступні вихідні під перевірку потрапили 1 509 закладів, а в останні дні дії карантину вихідного дня, 28-29 листопада - 1 510.

Найчастіше під контроль правоохоронців потрапляли заклади громадського харчування (690), найменше - хостели (99).

За підсумком перевірок поліція оштрафувала 714 закладів. З них 404 ТРЦ, 202 ресторани (кафе і бари), 22 нічних клубів і п'ять хостелів.

Крім адміністративних справ поліція за підсумком перевірок відкрила три кримінальні провадження.

Найбільша кількість порушень за час карантину вихідного дня було зафіксовано в перші вихідні, 14 - 15 листопада.

Нагадаємо, 2 грудня на засіданні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні карантину вихідного дня не буде. На вихідні та в будні будуть діяти обмеження "помаранчевої" зони.