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09 вересня 2020, 15:58 2

Наступного тижня уряд затвердить порядок виборів в умовах пандемії, - міністр

09 вересня 2020, 15:58 2
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Будуть прописані алгоритми, які дозволять впливати на безпеку під час виборів
Будуть прописані алгоритми, які дозволять впливати на безпеку під час виборів
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Кабінет міністрів України наступного тижня затвердить порядок проведення місцевих виборів в умовах пандемії. Зокрема, будуть внесені зміни до так званої "карантинної постанови".

Як передає RegioNews, про це на брифінгу заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"Створено робочу групу за участю представників ЦВК, Кабінету міністрів, міністерств. На наступному засіданні уряду будуть внесені зміни до 641-ої постанови, так звана карантинна постанова, яка визначить регламенти дій у тих чи інших ситуаціях", - заявив Немчінов.

За його словами, будуть прописані алгоритми, які дозволять впливати на безпеку, зокрема, на процедуру участі у виборах хворих COVID-19 на самоізоляції. Також будуть прописані заходи для того, щоб виборчі дільниці не стали осередками спалаху коронавірусу.

Нагадаємо, Аваков пообіцяв жорстко реагувати на всі спроби фальсифікації виборів.

вибори Кабмін Україна міністр уряд
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