Ще один нардеп від "Слуги народу" підхопив коронавірус, - ЗМІ

Йдеться про Сергія Нагорняка

Йдеться про Сергія Нагорняка

Ще один депутат Верховної Ради заразився коронавірусом. Мова про "слузі народу" Сергія Нагорняке.

Про це передає RegioNews з посиланням на "Страну".

Повідомлення про те, що їхній колега хворий COVID-19, нардепам "Слуги народу" розсилають в робочому чаті.

"Доброго ранку. У зв'язку з тим, що у Сергія Нагорняка підтвердився коронавірус, прохання визначити, хто з ним контактував в період з 07.09.2020", - сказано в розсилці.

Нагадаємо, журналістів не пускатимуть в кулуари Ради через коронавірус.