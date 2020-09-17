Ще один нардеп від "Слуги народу" підхопив коронавірус, - ЗМІ
Йдеться про Сергія Нагорняка
Йдеться про Сергія Нагорняка
Ще один депутат Верховної Ради заразився коронавірусом. Мова про "слузі народу" Сергія Нагорняке.
Про це передає RegioNews з посиланням на "Страну".
Повідомлення про те, що їхній колега хворий COVID-19, нардепам "Слуги народу" розсилають в робочому чаті.
"Доброго ранку. У зв'язку з тим, що у Сергія Нагорняка підтвердився коронавірус, прохання визначити, хто з ним контактував в період з 07.09.2020", - сказано в розсилці.
Нагадаємо, журналістів не пускатимуть в кулуари Ради через коронавірус.
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Колишні, нинішні, з зашкварами. Хто представлятиме "За майбутнє" в Центральній Україні
Передвиборчі пристрасті прифронтової Донеччини: чи встоїть бахмутське князівство Реви