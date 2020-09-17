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17 вересня 2020, 14:30 4

Ще один нардеп від "Слуги народу" підхопив коронавірус, - ЗМІ

17 вересня 2020, 14:30 4
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Йдеться про Сергія Нагорняка 
Йдеться про Сергія Нагорняка 
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на русском языке

Ще один депутат Верховної Ради заразився коронавірусом. Мова про "слузі народу" Сергія Нагорняке.

Про це передає RegioNews з посиланням на "Страну".

Повідомлення про те, що їхній колега хворий COVID-19, нардепам "Слуги народу" розсилають в робочому чаті.

"Доброго ранку. У зв'язку з тим, що у Сергія Нагорняка підтвердився коронавірус, прохання визначити, хто з ним контактував в період з 07.09.2020", - сказано в розсилці.

Нагадаємо, журналістів не пускатимуть в кулуари Ради через коронавірус.

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