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06 жовтня 2020, 19:12 3

Медведчук в Криму перевірив на собі російську вакцину від COVID-19

06 жовтня 2020, 19:12 3
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Він стверджує, що вакцину вкололи також членам його сім’ї
Він стверджує, що вакцину вкололи також членам його сім’ї
Фото: Коммерсантъ
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Глава політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук розповів своєму куму Володимиру Путіну, що він і члени його сім’ї зробили щеплення від COVID-19 вакциною російського виробництва.

Про це повідомляє інформаційне агентство "ТАСС", передає RegioNews.

За його словами, вакцину від коронавірусу "Спутник V" він отримав під час візиту в окупований Крим.

Я цю вакцину перевірив на собі. Відпочиваючи в Криму в серпні місяці, вакцинувалася я, дружина Оксана, наш син Богдан, і дуже добре її переніс. І я вважаю, що це найефективніший засіб на сьогоднішній день в боротьбі з коронавірусом", - сказав Медведчук.

Нагадаємо, Медведчук з родиною прибув до окупованого Криму 2 серпня. Про створення російської вакцини стало відомо 11 серпня.

Також повідомлялось, що дружина Медведчука Марченко володіє будівельною фірмою в Росії.

Росія вакцина Крим ОПЗЖ Віктор Медведчук
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