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18 грудня 2020, 11:21 551

На Майдані Незалежності ФОПи продовжують акцію протесту: їх кількість зросла

18 грудня 2020, 11:21 551
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Протестувальники вже третю добу стоять у центрі столиці
Протестувальники вже третю добу стоять у центрі столиці
Фото: Страна.ua
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У Києві на Майдані Незалежності підприємці з усієї України продовжують акцію протесту і вимагають від влади скасування касових апаратів. Також серед вимог - залишити підприємцям право на працю під час локдауну.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook #SaveФОП.

У центр Києва їдуть ФОПи зі всієї України, їх уже зібралося близько 300 осіб.

За словами протестувальників вони розходитися не планують і будуть мітингувати до тих пір, поки влада їх не почує.

Один з організаторів протестів ФОПів Сергій Доротич розповів, що діалогу з Офісом президента поки немає. Йдеться про ініціативу голови ОП Андрія Єрмака створити координаційну раду для розв'язання проблеми ФОПів. Він вважає, що цей орган зберуть громадські організації, яких все буде влаштовувати і які будуть зручні ОП.

Також організатори протесту закликали парламентарів розглянути потрібні ФОП законопроєкти, а саме №3853-1.

Цей законопроєкт пройшов комітети, його потрібно тільки поставити до порядку денного і проголосувати. Потрібно зняти напругу яка може зруйнувати країну",- заявив Доротич.

Нагадаємо, у Києві 15 грудня біля стін Верховної Ради на акцію протесту "SaveФОП" зібралося кілька тисяч підприємців.

Протест ФОПів: на Майдані почалися сутички між мітингувальниками і поліцією.

Згодом на Майдані таки встановили намети, є десятки постраждалих. Силовики застосували під час сутичок сльозогінний газ та шумові гранати.

Також повідомлялося, що під час акції в центрі Києва від хімічних опіків і ударів постраждали близько 40 поліцейських.

Київ Офіс президента ВР протести підприємці
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