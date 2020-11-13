Одещина вирішила піти на карантин вихідного дня

Нові обмеження набудуть чинності вже з 00:00 14 листопада

Нові обмеження набудуть чинності вже з 00:00 14 листопада

Рixabay

Сьогодні, 13 листопада, відбулося засідання Одеської обласної комісії з питань ТЕБ та НС, на якому прийнято рішення про введення карантину вихідного дня на території регіону.

Як передає RegioNews, про це голова Одеської обласної держадміністрації В'ячеслав Овечкін повідомив під час брифінгу.

За його словами, працювати у вихідні дні зможуть тільки продуктові магазини, ветеринарні і звичайні аптеки, громадський транспорт і автозаправки. Заклади громадського харчування зможуть працювати лише на винос.

Закритими будуть торгові центри, розважальні заклади і фітнес-центри. Також під забороною будуть масові заходи та концерти.

Стежити за виконанням цих карантинних заходів будуть співробітники Нацполіції і Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Мер Івано-Франківська виступив проти карантину вихідного дня і назвав цей захід "половинчастим рішенням".

Міський голова Львова Андрій Садовий розкритикував рішення уряду щодо запровадження в Україні карантину вихідного дня та заявив, що Львів відмовляється його виконувати.

Мер Миколаєва Сєнкевич також виступив проти запровадження карантину вихідного дня. Мер Черкас Бондаренко також заявив, що не буде запроваджувати карантин вихідного дня.