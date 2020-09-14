Від коронавірусу пішов з життя головний педіатр Львова
Після тривалого лікування від коронавірусної інфекції помер головний спеціаліст управління охорони здоров'я Львівської міської ради, педіатр Богдан Остальський.
Як передає RegioNews, про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook.
Відійшов у вічність головний педіатр Львова Богдан Остальський. Лікар, якого ми назавжди запам'ятаємо, як великого професіонала і хорошого друга для наших дітей. Нам дуже пощастило жити і працювати разом з Вами, Богдане Романовичу. Вічна пам'ять!", - написав Садовий.
Богдан Остальський, 1960 року народження, був лікарем-педіатром, тривалий час працював головним спеціалістом відділу координації роботи закладів охорони здоров'я управління охорони здоров'я Львівської міської ради.
Нагадаємо, 13 вересня в Україні зареєстрували 2476 нових хворих на коронавірус.
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