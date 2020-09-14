Від коронавірусу пішов з життя головний педіатр Львова

Йому було 60 років

Йому було 60 років

Фото: з відкритих джерел

Після тривалого лікування від коронавірусної інфекції помер головний спеціаліст управління охорони здоров'я Львівської міської ради, педіатр Богдан Остальський.

Як передає RegioNews, про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook.

Відійшов у вічність головний педіатр Львова Богдан Остальський. Лікар, якого ми назавжди запам'ятаємо, як великого професіонала і хорошого друга для наших дітей. Нам дуже пощастило жити і працювати разом з Вами, Богдане Романовичу. Вічна пам'ять!", - написав Садовий.

Богдан Остальський, 1960 року народження, був лікарем-педіатром, тривалий час працював головним спеціалістом відділу координації роботи закладів охорони здоров'я управління охорони здоров'я Львівської міської ради.

Нагадаємо, 13 вересня в Україні зареєстрували 2476 нових хворих на коронавірус.

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