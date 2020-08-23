Журналістів не пускатимуть в кулуари Ради через коронавірус - голова ВР

Зняти обмеження на допуск журналістів планували у вересні

Зняти обмеження на допуск журналістів планували у вересні

Фото: з відкритих джерел

У Верховній Раді відмовилися від ідеї допуску журналістів до кулуарів парламенту через погіршення ситуації з епідемією коронавіруса.

Як передає Regionews, про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Щодо роботи журналістів. Ми неодноразово про це говорили. Ми сподівалися на зменшення кількості захворювань, але бачимо, що за останній тиждень цей показник більший за 2 тисячі. Ми сподівалися, що з початку нової сесії зможемо поступово повертатися до доступу журналістів до кулуарів. Але поки тримаємо на паузі, бо самі бачите статистику", - сказав Разумков.

За його словами, якщо ситуація з коронавірусом поліпшиться, журналісти зможуть повернутися на роботу в кулуари Ради.

Раніше повідомлялось, що Разумков вніс зміни до розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби", яке регулює роботу представників ЗМІ у будівлі парламенту.

Нагадаємо, у "Слузі народу" назвали дату наступної позачергової сесії Верховної Ради.