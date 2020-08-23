10:31  23 серпня
В Україні за добу виявили майже 2 тисячі нових випадків зараження коронавірусом
15:16  23 серпня
На голову Львівської ОТГ "слуги народу" проведуть публічні праймеріз
10:09  23 серпня
Ситуація в ООС: бойовики один раз порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
23 серпня 2020, 14:46 5

Журналістів не пускатимуть в кулуари Ради через коронавірус - голова ВР

23 серпня 2020, 14:46 5
Читайте также на русском языке
Зняти обмеження на допуск журналістів планували у вересні
Зняти обмеження на допуск журналістів планували у вересні
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Верховній Раді відмовилися від ідеї допуску журналістів до кулуарів парламенту через погіршення ситуації з епідемією коронавіруса.

Як передає Regionews, про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Щодо роботи журналістів. Ми неодноразово про це говорили. Ми сподівалися на зменшення кількості захворювань, але бачимо, що за останній тиждень цей показник більший за 2 тисячі. Ми сподівалися, що з початку нової сесії зможемо поступово повертатися до доступу журналістів до кулуарів. Але поки тримаємо на паузі, бо самі бачите статистику", - сказав Разумков.

За його словами, якщо ситуація з коронавірусом поліпшиться, журналісти зможуть повернутися на роботу в кулуари Ради.

Раніше повідомлялось, що Разумков вніс зміни до розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби", яке регулює роботу представників ЗМІ у будівлі парламенту.

Нагадаємо, у "Слузі народу" назвали дату наступної позачергової сесії Верховної Ради.

ЗМІ журналісти закон Дмитро Разумков ВР
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Запоріжжі
"Баба-вогонь" чи знову айтішник Сєнкевич. Що готують Миколаєву прийдешні мерські вибори
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »