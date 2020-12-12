10:15  12 грудня
В Україні додалося ще майже 13 тисяч нових хворих на Covid-19
16:28  12 грудня
COVAX схвалила запит України на отримання безкоштовної вакцини від коронавірусу
18:15  12 грудня
На Донбасі окупанти тричі обстріляли українські позиції
UA | RU
UA | RU
12 грудня 2020, 16:28 6

COVAX схвалила запит України на отримання безкоштовної вакцини від коронавірусу

12 грудня 2020, 16:28 6
Читайте также на русском языке
Україна безкоштовно отримає понад вісім мільйонів доз вакцини від Covid-19
Україна безкоштовно отримає понад вісім мільйонів доз вакцини від Covid-19
Фото: Reuters
Читайте также
на русском языке

Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише RegioNews.

Тепер, додатково до запланованих закупівель вакцини за бюджетні кошти, Україна вже 100% отримає понад 8 млн доз вакцини безкоштовно. Шприци для ін’єкцій також. Продовжуємо працювати над тим, щоб холодильне обладнання (+2 … +8) для пунктів щеплення приїхало у найкоротші терміни, - повідомив Ляшко.

Головний санлікар розповів, що МОЗ залучатиме до процесу логістики ДП "Укрвакцина" та приватні компанії (для забезпечення доступу до обладнання для ультрахолодного зберігання, із температурним режимом -60/-80 градусів Цельсія).

Міжнародна спільнота повинна встановити новий стандарт доступу і справедливого розподілу цих вакцин. Доступ до COVID-вакцини через COVAX визначає майбутнє глобальної системи охорони здоров’я. Україна повноцінний член цієї команди, - зауважив Ляшко.

Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19. Тепер, додатково до...

Posted by Віктор Ляшко on Saturday, December 12, 2020

Нагадаємо, вакцинація від COVID-19 в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року. При цьому фактичні терміни можуть зрушити в разі затримки з постачанням.

коронавірус Україна вакцина COVID-19 Віктор Ляшко
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Covid-19 тестуватимуть усіх українців з ознаками ГРЗ
12 грудня 2020, 12:45
Україна отримає 300 мільйонів доларів від Світового банку
12 грудня 2020, 11:16
В Україні додалося ще майже 13 тисяч нових хворих на Covid-19
12 грудня 2020, 10:15
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Воскресити ДАБІ: Чернишов хоче взяти Зеленського змором і згорнути його реформу
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Львівську облраду
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Попов
Анатолій Гриценко
Всі блоги »