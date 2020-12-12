COVAX схвалила запит України на отримання безкоштовної вакцини від коронавірусу

Україна безкоштовно отримає понад вісім мільйонів доз вакцини від Covid-19

Україна безкоштовно отримає понад вісім мільйонів доз вакцини від Covid-19

Фото: Reuters

Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише RegioNews.

Тепер, додатково до запланованих закупівель вакцини за бюджетні кошти, Україна вже 100% отримає понад 8 млн доз вакцини безкоштовно. Шприци для ін’єкцій також. Продовжуємо працювати над тим, щоб холодильне обладнання (+2 … +8) для пунктів щеплення приїхало у найкоротші терміни, - повідомив Ляшко.

Головний санлікар розповів, що МОЗ залучатиме до процесу логістики ДП "Укрвакцина" та приватні компанії (для забезпечення доступу до обладнання для ультрахолодного зберігання, із температурним режимом -60/-80 градусів Цельсія).

Міжнародна спільнота повинна встановити новий стандарт доступу і справедливого розподілу цих вакцин. Доступ до COVID-вакцини через COVAX визначає майбутнє глобальної системи охорони здоров’я. Україна повноцінний член цієї команди, - зауважив Ляшко.

Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19. Тепер, додатково до... Posted by Віктор Ляшко on Saturday, December 12, 2020

Нагадаємо, вакцинація від COVID-19 в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року. При цьому фактичні терміни можуть зрушити в разі затримки з постачанням.