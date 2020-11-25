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25 листопада 2020, 11:10 12

Безкоштовне тестування на COVID-19 планують проводити на КПВВ – заступниця міністра реінтеграції

25 листопада 2020, 11:10 12
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Один такий центр уже працює, у грудні запрацюють ще два, а наступного року – на всіх КПВВ
Один такий центр уже працює, у грудні запрацюють ще два, а наступного року – на всіх КПВВ
Фото з відкритих джерел
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Заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Голованчук повідомляє про плани проводити безкоштовне тестування на коронавірусну інфекцію COVID-19 безпосередньо в медичних пунктах сервісних центрів на контрольно-пропускних пунктах в'їзду-виїзду на лініях розмежування з тимчасово окупованими територіями.

Про це сказала Інна Голованчук в інтерв’ю Інтерфакс-Україна, повідомляє RegioNews.

Щодо послуг, які надаються і надаватимуться в медичному пункті сервісного центру, заступниця міністра повідомила, що там планується проводити безкоштовне тестування на COVID-19.

Також нагадаю, що один сервісний центр уже працює в Щасті (м. Щастя Луганської області – ред.). У грудні аналогічний центр буде відкрито на КПВВ у Новотроїцькому (смт Новотроїцьке Волноваського району Донецької області – ред.), а також модернізований на Чонгарі (с. Чонгар Генічеського району Херсонської області біля адмінмежі з Автономною Республікою Крим – ред.). Наступного року багатофункціональні сервісні центри з'являться на всіх КПВВ, - сказала Голованчук.

За її словами, ця процедура відбуватиметься згідно з алгоритмом дій, який буде напрацьовано за послугами, що надаються на "первинці" в медичному кабінеті такого сервісного хаба. "Здійснюватиметься тестування на в'їзді (на підконтрольну українському уряду територію – ред.), якщо триватимуть карантинні обмеження. Поки що не скажу, це буде для всіх чи лише для тих, хто матиме відповідні симптоми, але це точно буде", - наголосила заступник міністра.

Голованчук сподівається, що така послуга почне працювати до кінця року.

Принаймні, кошти на це шукали, і з боку Міністерства охорони здоров'я алгоритм розроблено. Це дуже важливий момент, тому що наразі громадяни, які заїжджають з окупованої території, роблять тести власним коштом і чекають, коли надійдуть результати. Такий підхід не зовсім гуманний до наших громадян, враховуючи, що все це - територія України, - додала вона.

Нагадаємо раніше повідомлялося, що у ТКГ вкотре не домовилися щодо розблокування пунктів пропуску на Донбасі.

КПВВ МОЗ COVID-19 Міністерство тести
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