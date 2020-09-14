У МОЗ розповіли, які планові операції можна проводити у "помаранчевій" зоні

Рішення про те, чи несе загрозу життю та здоров'ю людини перенесення операції, ухвалює лікар

Рішення про те, чи несе загрозу життю та здоров'ю людини перенесення операції, ухвалює лікар

Фото з відкритих джерел

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, які планові госпіталізації та операції дозволені у «помаранчевій» зоні.

На брифінгу він зазначив, що постановою Кабінету міністрів №641 передбачені відповідні обмеження у "помаранчевій" зоні щодо госпіталізації і планових операцій, передає RegioNews.

"Ці обмеження не стосуються, наприклад, надання меддопомоги у разі ускладнення вагітності або пологів, госпіталізації будуть проводитися і при онкозахворюваннях", - додав Степанов.

Крім того, за словами міністра, обмеження не розповсюджується на госпіталізації чи планові операції, перенесення яких може бути ризикованим для здоров'я і життя людини.

"На такі госпіталізації або планові операції не розповсюджується це обмеження", - сказав Степанов.

Він уточнив, що рішення про те, чи несе загрозу життю та здоров'ю людини перенесення операції чи госпіталізація, ухвалює безпосередньо лікар.



Нагадаємо, Степанов просить Держспоживслужбу сильніше контролювати карантин в Україні.