09:44  14 вересня
В Україні за добу знову більше 2400 нових випадків коронавірусу
10:49  14 вересня
У Кривому Розі 195 гірників вже 12 діб протестують під землею
08:14  14 вересня
Ситуація на Донбасі: бойовики продовжують чинити провокації
UA | RU
UA | RU
14 вересня 2020, 10:58 5

У МОЗ розповіли, які планові операції можна проводити у "помаранчевій" зоні

14 вересня 2020, 10:58 5
Читайте также на русском языке
Рішення про те, чи несе загрозу життю та здоров'ю людини перенесення операції, ухвалює лікар
Рішення про те, чи несе загрозу життю та здоров'ю людини перенесення операції, ухвалює лікар
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, які планові госпіталізації та операції дозволені у «помаранчевій» зоні.

На брифінгу він зазначив, що постановою Кабінету міністрів №641 передбачені відповідні обмеження у "помаранчевій" зоні щодо госпіталізації і планових операцій, передає RegioNews.

"Ці обмеження не стосуються, наприклад, надання меддопомоги у разі ускладнення вагітності або пологів, госпіталізації будуть проводитися і при онкозахворюваннях", - додав Степанов.

Крім того, за словами міністра, обмеження не розповсюджується на госпіталізації чи планові операції, перенесення яких може бути ризикованим для здоров'я і життя людини.

"На такі госпіталізації або планові операції не розповсюджується це обмеження", - сказав Степанов.

Він уточнив, що рішення про те, чи несе загрозу життю та здоров'ю людини перенесення операції чи госпіталізація, ухвалює безпосередньо лікар.

Нагадаємо, Степанов просить Держспоживслужбу сильніше контролювати карантин в Україні.

МОЗ Операція лікарні карантин коронавірус
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Хто проти ахметівців. На "малій батьківщині" Зеленського вакантне місце опозиційного кандидата
"Зелені" кандидати в Харкові: електоральні карлики проти велетня Кернеса
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Петро Олещук
Віктор Небоженко
Всі блоги »