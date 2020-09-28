Степанов розповів, при яких умовах в лікарнях робитимуть ІФА-тест безкоштовно

Тест дозволяє зрозуміти, чи знаходиться пацієнт у гострій фазі захворювання

Тест дозволяє зрозуміти, чи знаходиться пацієнт у гострій фазі захворювання

Фото: з відкритих джерел

ІФА-тест на наявність антитіл до коронавірусу мають безкоштовно робити в українських лікарнях під час планової госпіталізації пацієнта.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на слова міністра охорони здоров'я у Telegram-каналі "Коронавірус в регіонах".

За планової госпіталізації пацієнта потрібно проводити тільки ІФА-тест на наявність антитіл до коронавірусу, а не ПЛР-тест, і він має бути безкоштовним", - заявив Степанов.

За його словами, він розпорядився, щоб у програмі медгарантій "було чітко акцентовано, що коли є визначення лікаря, що людина потребує планової госпіталізації, щоб це робилося коштом держави".

Нагадаємо, імуноферментний аналіз (ІФА-тест) визначає, чи перехворіла людина на коронавірус та чи перебуває зараз пацієнт у гострій фазі захворювання.

Раніше повідомлялось, что з 28 вересня в Україні починає діяти нове карантинне зонування.