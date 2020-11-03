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Новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу майже 9 тисяч нових випадків
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03 листопада 2020, 09:46 23

Новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу майже 9 тисяч нових випадків

03 листопада 2020, 09:46 23
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За минулу добу госпіталізували 1207 пацієнтів
За минулу добу госпіталізували 1207 пацієнтів
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 2 листопада COVID-19 виявили у 8899 осіб, померли 157 хворих, одужали 5100 пацієнтів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Добовий рекорд за кількістю нових випадків зараження зафіксували в Києві - 789 хворих.

Також найбільше нових випадків виявили в Хмельницькій області - 506, у Донецькій області - 496, у Житомирській області - 470 нових випадків інфікування.

Крім того, протягом 2 листопада було проведено 60 836 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 34 818, методом ІФА - 4 189.

За весь час пандемії в Україні захворіло 411 093 осіб, з них 168 868 одужали, летальних випадків - 7532.

Нагадаємо, за 1 листопада найбільше нових випадків Covid-19 зареєстровано в Харківській області - 817.

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