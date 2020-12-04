Кабмін планує представити конкретику по локдауну 9 грудня - Шмигаль

Також він підтвердив слова Степанова, що посилити карантин планують з січня

Також він підтвердив слова Степанова, що посилити карантин планують з січня

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів планує представити конкретику щодо посилення карантину у середу, 9 грудня, під час урядового засідання.

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, передає RegioNews.

Конкретика заходів буде озвучена в середу на урядовому засіданні", - сказав Шмигаль.

Також він заявив, що питання про посилення карантину на початку січня можуть підняти в разі погіршення епідеміологічної ситуації.

Сьогодні міністр охорони здоров'я заявив про те, що медична система витримує в грудні навантаження, хоча воно дуже високе, і дуже складно працювати медикам. Ми можемо допустити, що протягом грудня місяця посилення карантинних заходів необхідності здійснювати не буде. Далі ми будемо говорити про січень", - сказав Шмигаль.

Крім того, прем'єр запевнив, що під час локдауну не будуть зупиняти роботу транспорту.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що в Україні не будуть вводити жорсткий карантин до кінця грудня, але починаючи з перших чисел січня планують вводити плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями.