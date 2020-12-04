09:39  04 грудня
В Україні знову зросла кількість хворих COVID-19 за добу: що відомо
18:46  03 грудня
В СБУ назвали причину обшуків в "Укроборонпромі"
08:13  04 грудня
Бойовики дев'ять раз порушили режим "тиші" на Донбасі
UA | RU
UA | RU
04 грудня 2020, 11:16 3

Кабмін планує представити конкретику по локдауну 9 грудня - Шмигаль

04 грудня 2020, 11:16 3
Читайте также на русском языке
Також він підтвердив слова Степанова, що посилити карантин планують з січня
Також він підтвердив слова Степанова, що посилити карантин планують з січня
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів планує представити конкретику щодо посилення карантину у середу, 9 грудня, під час урядового засідання.

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, передає RegioNews.

Конкретика заходів буде озвучена в середу на урядовому засіданні", - сказав Шмигаль.

Також він заявив, що питання про посилення карантину на початку січня можуть підняти в разі погіршення епідеміологічної ситуації.

Сьогодні міністр охорони здоров'я заявив про те, що медична система витримує в грудні навантаження, хоча воно дуже високе, і дуже складно працювати медикам. Ми можемо допустити, що протягом грудня місяця посилення карантинних заходів необхідності здійснювати не буде. Далі ми будемо говорити про січень", - сказав Шмигаль.

Крім того, прем'єр запевнив, що під час локдауну не будуть зупиняти роботу транспорту.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що в Україні не будуть вводити жорсткий карантин до кінця грудня, але починаючи з перших чисел січня планують вводити плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями.

Кабмін карантин Деніс Шмигаль Максим Степанов локдаун
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук: Місцеві клани десятиліттями викачують з області ресурси
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Київську облраду
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Всі блоги »