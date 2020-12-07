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07 грудня 2020, 14:34 5

У Харкові не залишилося місць в реанімаціях

07 грудня 2020, 14:34 5
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Про це повідомляє місцева волонтерка
Про це повідомляє місцева волонтерка
Фото shukach.com
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Вчора і на ранок 7 грудня в опорних ковідных лікарнях Харкова не залишилося місць в реанімаціях.

Про це повідомляє волонтерка Наталія Попова на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Немного о ситуации в регионе. На утро 7 декабря в опорных ковидных больницах не осталось мест в реанимациях. Так было и...

Posted by Nataliia Popova on Monday, December 7, 2020

На ранок 7 грудня в опорних ковідных лікарнях не залишилося місць в реанімаціях. Так було і вчора. По кисню залишається по кілька місць.

Департамент охорони Здоров'я, як і раніше забороняє везти пацієнтів в ковідне відділення обласної на Трінклера. Відділення готове і бригади чекають пацієнтів. Але чомусь про те, що ж буде відбуватися з пацієнтами які ускладнюються, всі мовчать, - стверджує волонтерка.

У коментарях до повідомлення пишуть, що в останні кілька днів значно знизили кількість тестованих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні Степанов пояснив, чому COVID-19 різко зменшив темпи.

медицина COVID-19 Харьків пандемія статистика
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