Під час пандемії правила перетину адмінмежі між Херсонщиною та Кримом не змінилися, - Держмитслужба

Натомість адмінмежа вдесятеро менш завантажена, ніж зазвичай

Натомість адмінмежа вдесятеро менш завантажена, ніж зазвичай

Фото krymr.org

Правила перетину адмінмежі між Кримом і Херсонщиною не мінялись, перевіряють документи так само прискіпливо – із території окупованого Криму можуть потрапити особи, які можуть здійснити теракти на материковій частині.

Про це повідомили в Держмитслужбі на запит Радіо Свобода, передає RegioNews.

На період встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 порядок переміщення громадянами товарів через адміністративний кордон між Херсонською областю і тимчасово окупованою територією АР Крим залишився незмінним, – йдеться у відповіді Держмитслужби на інформзапит.

Під час пандемії COVID-19 адмінмежа вдесятеро менш завантажена, ніж зазвичай. За інформацією українських прикордонників, у листопаді 2020 року її перетинали до пів тисячі осіб на добу.

Із території окупованого Криму можуть потрапити особи, які можуть здійснити терористичні акти на материковій частині України.

Немає різниці – багато чи небагато людей. Ми завжди стараємося прискіпливо перевіряти документи, тому що адмінмежа – це досить небезпечна ділянка для нас. Бо з території окупованого Криму можуть потрапити особи, які перебувають у розшуку, зокрема в міжнародному, а також особи, які можуть здійснити терористичні акти на материковій частині України. Тому всіх громадян ми ретельно перевіряємо, – пояснив начальник пресслужби Херсонського прикордонного загону Іван Шевцов.

Як повідомлялося раніше, у Кабміні заявили, що реінтеграція Донбасу розглядається лише у комплексі з Кримом.