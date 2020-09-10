На Київщині на карантин "пішли" вісім шкіл і чотири дитсадки

Учнів перевели на дистанційне навчання

Учнів перевели на дистанційне навчання

Фото: з відкритих джерел

У 19 навчальних закладах Київської області виявили коронавірусну інфекцію у дітей і вчителів. Навчальні заклади були повністю або частково переведені на дистанційне навчання.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Київської ОДА Василь Володін.

Так, на Київщині, 8 шкіл повністю переведені в режим дистанційної роботи: це Васильківські школи №1 і №2, Ірпінська школа №15, Застугнянська школа у Васильківському районі та інші. Ще в 11 навчальних закладах на дистанційне навчання переведено 12 класів.

У результаті, 2 405 учнів і вчителів терміново переведені на дистанційне навчання у обласних закладах освіти", - розповів Володін.

За його словами, у всіх установах, де виявили захворювання, проведена дезінфекція приміщень, класних кімнат, коридорів.

Крім того, голова ОДА зазначив, що крім шкіл через коронавірус на карантин були закриті чотири дитсадки. Два в місті Переяславі, один у Білій Церкві і один в селі Плесецьке Васильківського району.

Нагадаємо, школи і класи Києва масово переходять на дистанційне навчання через коронавірус, на карантин також закрили 4 дитячих садки столиці.