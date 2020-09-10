09:51  10 вересня
В Україні зафіксували 2 582 нових випадки коронавірусу
11:41  10 вересня
Утворення виборчих округів у Києві оскаржують в суді
19:22  09 вересня
На Донбасі від початку доби зберігається "тиша”
UA | RU
UA | RU
10 вересня 2020, 09:06 8

На Київщині на карантин "пішли" вісім шкіл і чотири дитсадки

10 вересня 2020, 09:06 8
Читайте также на русском языке
Учнів перевели на дистанційне навчання
Учнів перевели на дистанційне навчання
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У 19 навчальних закладах Київської області виявили коронавірусну інфекцію у дітей і вчителів. Навчальні заклади були повністю або частково переведені на дистанційне навчання.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Київської ОДА Василь Володін.

Так, на Київщині, 8 шкіл повністю переведені в режим дистанційної роботи: це Васильківські школи №1 і №2, Ірпінська школа №15, Застугнянська школа у Васильківському районі та інші. Ще в 11 навчальних закладах на дистанційне навчання переведено 12 класів.

У результаті, 2 405 учнів і вчителів терміново переведені на дистанційне навчання у обласних закладах освіти", - розповів Володін.

За його словами, у всіх установах, де виявили захворювання, проведена дезінфекція приміщень, класних кімнат, коридорів.

Крім того, голова ОДА зазначив, що крім шкіл через коронавірус на карантин були закриті чотири дитсадки. Два в місті Переяславі, один у Білій Церкві і один в селі Плесецьке Васильківського району.

Нагадаємо, школи і класи Києва масово переходять на дистанційне навчання через коронавірус, на карантин також закрили 4 дитячих садки столиці.

коронавірус вірус карантин пандемія область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Штепа та інші: хто стане новим мером Слов'янська
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Закарпатті
Всі публікації »
Петро Олещук
Віктор Небоженко
Ігор Гришачов
Всі блоги »