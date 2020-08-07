У Києві перевірять ВУЗи, школи та гуртожитки на предмет дотримання карантину
Влада очікує на зростання рівня захворюваності з початком навчального року
Влада очікує на зростання рівня захворюваності з початком навчального року
У Києві з наступного тижня розпочнуть перевірки всіх гуртожитків, університетів, ліцеїв і шкіл в рамках недопущення розповсюдження коронавірусу.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, передає RegioNews.
За його словами, після відновлення навчання можуть виникнути проблеми зі захворюваністю в гуртожитках і дитячих установах.
Сьогодні готуємось до цих процесів. З наступного тижня будуть проводитися моніторинг всіх гуртожитків, всіх вузів, усіх ліцеїв та шкіл з метою недопущення поширення інфекції серед організованих колективів", - сказав Рубан.
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