У Києві перевірять ВУЗи, школи та гуртожитки на предмет дотримання карантину

Влада очікує на зростання рівня захворюваності з початком навчального року

Влада очікує на зростання рівня захворюваності з початком навчального року

У Києві з наступного тижня розпочнуть перевірки всіх гуртожитків, університетів, ліцеїв і шкіл в рамках недопущення розповсюдження коронавірусу.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, передає RegioNews.

За його словами, після відновлення навчання можуть виникнути проблеми зі захворюваністю в гуртожитках і дитячих установах.

Сьогодні готуємось до цих процесів. З наступного тижня будуть проводитися моніторинг всіх гуртожитків, всіх вузів, усіх ліцеїв та шкіл з метою недопущення поширення інфекції серед організованих колективів", - сказав Рубан.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, в Україні черговий антирекорд, виявили 1453 випадки коронавірусу.