14:46  07 серпня
"Слуги народу" "зменшили" площу Волині в тисячу разів
14:40  07 серпня
Харків у червоній зоні: Кернес не збирається зупиняти транспорт
08:25  07 серпня
На Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню
UA | RU
UA | RU
07 серпня 2020, 11:28 8

У Києві перевірять ВУЗи, школи та гуртожитки на предмет дотримання карантину

07 серпня 2020, 11:28 8
Читайте также на русском языке
Влада очікує на зростання рівня захворюваності з початком навчального року
Влада очікує на зростання рівня захворюваності з початком навчального року
Читайте также
на русском языке

У Києві з наступного тижня розпочнуть перевірки всіх гуртожитків, університетів, ліцеїв і шкіл в рамках недопущення розповсюдження коронавірусу.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, передає RegioNews.

За його словами, після відновлення навчання можуть виникнути проблеми зі захворюваністю в гуртожитках і дитячих установах.

Сьогодні готуємось до цих процесів. З наступного тижня будуть проводитися моніторинг всіх гуртожитків, всіх вузів, усіх ліцеїв та шкіл з метою недопущення поширення інфекції серед організованих колективів", - сказав Рубан.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, в Україні черговий антирекорд, виявили 1453 випадки коронавірусу.

Київ коронавірус МОЗ Держпродпотребслужба карантин перевірки
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Степанов розповів, як можна виїхати з "червоної зони"
07 серпня 2020, 10:57
Двоє посадовців постануть перед судом за розтрату 20 млн гривень КМДА
07 серпня 2020, 10:32
Черговий антирекорд: в Україні виявили 1453 випадки коронавірусу
07 серпня 2020, 09:19
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
"За майбутнє": у Полтаві Коломойський "варить каву" з Мамаєм та УКРОПом
Депутати та латифундисти: кому належать автовокзали Київщини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »