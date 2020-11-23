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В Україні за добу виявили майже 11 тисяч нових хворих COVID-19
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23 листопада 2020, 09:49 13

В Україні за добу виявили майже 11 тисяч нових хворих COVID-19

23 листопада 2020, 09:49 13
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Найбільше нових заражень зафіксували у Києві, Дніпропетровській та Київській областях
Найбільше нових заражень зафіксували у Києві, Дніпропетровській та Київській областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 22 листопада коронавірус виявили у 10 945 осіб, зафіксовано 124 летальних випадки, 1165 осіб були госпіталізовані, 4143 пацієнти одужали.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

10 945 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 491 дитина та 447 медпрацівників", - повідомив Степанов.

Відомо, що за минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1212), Дніпропетровській (1093), Київській (870), Житомирській (812) і Запорізькій (642) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 635 689 осіб;
  • одужало – 291 060 осіб;
  • летальних випадків – 11 075;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 243 600.

Нагадаємо, вчора в Україні було зафіксовано понад 624 тисяч випадків COVID-19.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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