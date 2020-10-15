На захист депутатів від коронавірусу Рада витратила майже 700 тисяч гривень - апарат ВР

Тести на коронавірус за рахунок апарату ВР не проводяться

Тести на коронавірус за рахунок апарату ВР не проводяться

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 7 місяців епідемії коронавірусу на закупівлю масок і дезінфікуючих засобів для парламенту пішло майже 700 тисяч гривень.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Українська правда. Рада витрачає близько 100 тисяч гривень щомісяця на маски та дезінфікуючі засоби", - йдеться в повідомленні. Наголошується, що тести на коронавірус за рахунок апарату ВР не проводяться. За період з 1 березня по 6 жовтня 2020 року управлінням справами апарату Верховної Ради витрачено 698 309, 84 грн на закупівлю масок та дезінфікуючих засобів", - зазначено в повідомленні. Нагадаємо, 14 жовтня коронавірус в Україні діагностували у 5 062 осіб, 73 пацієнти померли. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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