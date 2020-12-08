Конституційний суд відновив свої засідання після карантину

На засіданні присутні майже всі судді

На засіданні присутні майже всі судді

Фото: з відкритих джерел

Після довгої перерви у засіданнях, яка була викликана карантином через поширення коронавірусної інфекції, судді Конституційного суду розпочали свою роботу.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби КСУ.

8 грудня о 10 годині розпочалося пленарне засідання Великої палати КС, на якому судді продовжують розгляд справи за конституційним поданням 142 народних депутатів про офіційне тлумачення окремого положення абзацу 4 преамбули Конституції України (тлумачення "гідних умов життя" - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Також відзначається, що в порядку денному заплановано проведення засідання Великої палати КС з розгляду питання про відкриття конституційного провадження за конституційним поданням 47 народних депутатів про відповідність Конституції окремих положень Кримінального процесуального кодексу, а також питання продовження терміну постанови колегіями суддів Першого і Другого Сенатів КС про відкриття чи відмову у відкритті конституційного провадження за конституційними скаргами і поданнями.

"Всі засідання проводяться в закритій частині", - додали у пресслужбі.

Як повідомляється, на пленарному засіданні присутні 14 із 15 суддів КСУ.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.