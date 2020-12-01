У МОЗ сказали, чи виноситимуть питання локдауну на завтрашній Кабмін

Про введення жорсткого карантину обіцяють повідомити за 7-10 днів

Про введення жорсткого карантину обіцяють повідомити за 7-10 днів

Фото: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я не виносить питання локдауну в Україні на засідання Кабінету міністрів 2 грудня. Відповідно, найближчими днями офіційного рішення ще не буде.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.

За його словами, не варто чекати на рішення про локдаун вже завтра, 2 грудня.

"Ми таку пропозицію на засідання уряду не виносили... Що стосується завтра, то (пропозиції, - ред.) не стосуються карантинних обмежень. Там є постанови про виділення коштів лабораторним центрам", - зазначив Степанов.

Він також додав, що проєкт рішення про локдаун ще навіть не готували, а також наголосив, що про нього повідомлять попередньо за 7-10 днів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли уряд ухвалюватиме рішення щодо введення локдауну.

Також у Кабміні сказали, чи обмежать роботу транспорту при введенні локдауну.