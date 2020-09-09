У МОЗ хваляться, що в Україні вмирають від коронавірусу менше, ніж в інших країнах Європи
Показник летальності в Україні 2,1%
Показник летальності в Україні 2,1%
В Україні зафіксований один з найнижчих в Європі показників смертей серед пацієнтів, які хворіють на коронавірус.
Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степовий, інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.
"В Україні один з найнижчих в Європі показників летальності COVID-19 — 2,1%", — повідомив Степанов.
При цьому міністр зазначив, що на початок квітня показник смертності був вищий і становив 3%.
Як відомо, за минулу добу в Україні зафіксували понад 2,5 тисячі нових випадків зараження коронавірусом.
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