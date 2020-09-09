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Коронавірус в Україні: за добу більше 2,5 тисяч нових випадків зараження
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09 вересня 2020, 13:00 3

У МОЗ хваляться, що в Україні вмирають від коронавірусу менше, ніж в інших країнах Європи

09 вересня 2020, 13:00 3
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Показник летальності в Україні 2,1%
Показник летальності в Україні 2,1%
Фото: МОЗ
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В Україні зафіксований один з найнижчих в Європі показників смертей серед пацієнтів, які хворіють на коронавірус.

Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степовий, інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"В Україні один з найнижчих в Європі показників летальності COVID-19 — 2,1%", — повідомив Степанов.

При цьому міністр зазначив, що на початок квітня показник смертності був вищий і становив 3%.

Як відомо, за минулу добу в Україні зафіксували понад 2,5 тисячі нових випадків зараження коронавірусом.

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