Через тиждень Тернопіль зможе вийти із "червоної” зони – МОЗ
Цьому сприяють показники поширення COVID-19 у місті
Цьому сприяють показники поширення COVID-19 у місті
Місто Тернопіль вже за тиждень зможе вийти із “червоної” зони поширення коронавірусу.
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
За його словами, це питання обговорювалося під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За умови збереження позивної динаміки, місто Тернопіль зможе вийти із червоної зони вже через тиждень”, - сказав Степанов.
Він також додав, рівень захворюваності у Сумах, яке також перебуває у цій зоні, вже другий тиждень поспіль перевищує показник 900 осіб на 100 тисяч населення.
Нагадаємо, в Україні оновили карантинні зони: які міста "почервоніли".
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