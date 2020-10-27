Разумков підписав постанову про створення "антиковідного" штабу на чолі з Зеленським

Регламент Верховної Ради не передбачає підписання постанов президентом

Регламент Верховної Ради не передбачає підписання постанов президентом

Фото: з відкритих джерел

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав постанову, якою Зеленському рекомендується створити та очолити Національний штаб щодо протидії біологічним загрозам у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби.

Про це передає RegioNews з посиланням на дані на сайті парламенту.

Так, у графі "Дати і стан проходження" вказано, що голова Верховної Ради підписав постанову 26 жовтня.

26.10.2020 постанову підписано", - сказано у повідомленні про стан проходження документа.

Нагадаємо, що згідно зі статтею 139, підписані спікером постанови та інші акти парламенту не пізніше наступного дня апарат ВР передає для опублікування в газеті "Голос України" та у Відомостях ВР. Постанова №4228 набуває чинності наступного дня після її опублікування.

Раніше повідомлялось, що парламент підтримав створення штабу по боротьбі з COVID-19 на чолі з Зеленським.