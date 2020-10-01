Мер Чернігова заразився коронавірусом

Він не повідомив, як почувається

Він не повідомив, як почувається

Фото: Facebook Владислава Атрошенка

Про це Атрошенко написав у своєму Facebook сьогодні вранці, 1 жовтня, інформує RegioNews.

"Шановні чернігівці, повинен повідомити вам, що захворів на коронавірус. Бажаю усім Вам здоров'я. Бережіть себе і своїх близьких", - написав Атрошенко.

Про свій стан здоров'я він не повідомив.

Шановні чернігівці, повинен повідомити вас, що захворів на коронавірус. Бажаю всім Вам здоров‘я. Бережіть себе і своїх близьких! Опубліковано Владиславом Атрошенком Середа, 30 вересня 2020 р.

Нагадаємо, у Рівному сесію міськради скасували через спалах COVID-19.