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01 жовтня 2020, 10:22 6

Мер Чернігова заразився коронавірусом

01 жовтня 2020, 10:22 6
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Він не повідомив, як почувається
Він не повідомив, як почувається
Фото: Facebook Владислава Атрошенка
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Мер Чернігова Владислав Атрошенко захворів на коронавірус.

Про це Атрошенко написав у своєму Facebook сьогодні вранці, 1 жовтня, інформує RegioNews.

"Шановні чернігівці, повинен повідомити вам, що захворів на коронавірус. Бажаю усім Вам здоров'я. Бережіть себе і своїх близьких", - написав Атрошенко.

Про свій стан здоров'я він не повідомив.

Шановні чернігівці, повинен повідомити вас, що захворів на коронавірус. Бажаю всім Вам здоров‘я. Бережіть себе і своїх близьких!

Опубліковано Владиславом Атрошенком Середа, 30 вересня 2020 р.

Нагадаємо, у Рівному сесію міськради скасували через спалах COVID-19.

коронавірус карантин Чернігів хвороба мер
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