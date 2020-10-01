Мер Чернігова заразився коронавірусом
Він не повідомив, як почувається
Він не повідомив, як почувається
Мер Чернігова Владислав Атрошенко захворів на коронавірус.
Про це Атрошенко написав у своєму Facebook сьогодні вранці, 1 жовтня, інформує RegioNews.
"Шановні чернігівці, повинен повідомити вам, що захворів на коронавірус. Бажаю усім Вам здоров'я. Бережіть себе і своїх близьких", - написав Атрошенко.
Про свій стан здоров'я він не повідомив.
Шановні чернігівці, повинен повідомити вас, що захворів на коронавірус. Бажаю всім Вам здоров‘я. Бережіть себе і своїх близьких!Опубліковано Владиславом Атрошенком Середа, 30 вересня 2020 р.
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