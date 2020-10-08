У Сумах посилять карантин: мер розповів, що зміниться

Відповідне рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Відповідне рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Мер Сум Олександр Лисенко заявив, що у місті посилять карантин, зокрема введуть 100-відсотковий масковий режим.

Про це він розповів під час трансляції у своєму Facebook, передає RegioNews.

Очільник міста зазначив, що сьогодні після обіду відбудеться засідання виконкому, на якому ухвалять рішення про 100-відсотковий обов'язковий масочний режим на території Сум.

Крім того, буде обмеження на проведення масових заходів; збільшено кількість груп, які перевірятимуть роботу закладів харчування і відпочинку всіх форм власності й транспорт. Число таких груп зросте в 10 разів - з 3 до 30.

Мер також анонсував закриття закладів у разі системних порушень (понад три рази).

Усі ці обмеження міська комісія ТЕБ і НС рекомендує схвалити виконкому.

Крім того, комісія вважає за необхідне проведення у триденний строк, починаючи з 12 жовтня, дезінфекції місць загального користування у житлових будинках (надалі - відповідно до затверджених графіків) і на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування.

А з 8 жовтня пропонується обмежити прийом та обслуговування фізичних і юридичних осіб суб’єктами господарювання, закладами, які забезпечують життєдіяльність міста.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що запроваджувати в Україні жорсткий карантин знову недоцільно.

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