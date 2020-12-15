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15 грудня 2020, 10:59 4

Стало відомо, у яких областях COVID-ліжка заповнені найбільше

15 грудня 2020, 10:59 4
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Всього введено 63 248 ліжок для COVID-19.
Всього введено 63 248 ліжок для COVID-19.
Фото: Рixabay
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У шести областях України лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом зайняті більш ніж на 50%. У середньому в країні зайняті 44,3% ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, пише RegioNews.

Так, найбільш завантаженими є лікарні Миколаївської (66,1%), Черкаській (57,5%), Одеській (55,6%), Чернігівській (53,9%), Херсонській (53,8%) та Львівській (53,4%) областей. У Києві зайняті 38,5% ліжок.

Всього введено 63 248 ліжок для COVID-19.

Також в Україні триває зниження динаміки захворюваності. Станом на 15 грудня в країні цей показник на 100 тисяч населення становить 430,5 при нормі 40. Днем раніше він становив 450,4. Найгірша ситуація в Черкаській області - 731,5. У Києві динаміка захворюваності становить 709,1.

Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали області, де є гостра нестача кисню для COVID-хворих.

коронавірус Україна карантин хвороба лікарні
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