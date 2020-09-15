На Херсонщині штаб із ліквідації наслідків COVID-19 залишився без керівника

Голова штабу пробув на посаді менше ніж пів року

Голова штабу пробув на посаді менше ніж пів року

Фото: Суспільне

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, рішення про складання обов'язків керівника обласного штабу було не простим.

З огляду на можливі домисли і вигадки вважаю за необхідне дати деякі роз'яснення. Рішення прийнято самостійно без чийогось тиску чи інших зовнішніх факторів”, - написав чиновник.

Говорячи про причини звільнення, він заявив, що "у будь-якої людини є межа можливостей, є і проста людська втома”

Також Ромаскевич пообіцяв і надалі надавати колегам по штабу допомогу, але вже консультативну.

Нагадаємо, Юрій Ромаскевич очолив Херсонський обласний штаб по боротьбі з COVID-19 6 квітня 2020 року. Він також очолює Херсонський обласний центр громадського здоров’я.

Раніше президент Володимир Зеленський представив кандидата на пост мера Херсона, ним став Юрій Кирилов.