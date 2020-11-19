Голова Чернівецької облради госпіталізований з COVID-19 та пневмонією
Стан стабільно важкий, Іван Мунтян на дотації кисню
Стан стабільно важкий, Іван Мунтян на дотації кисню
Від суботи голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян перебуває в лікарні з двобічною пневмонією. ПЛР-тест позитивний.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Чернівецької облради.
Голову Чернівецької облради Івана Мунтяна госпіталізували у суботу, у понеділок пацієнта перевели у відділення реанімації та інтенсивної терапії Чернівецької обласної клінічної лікарні.
У вівторок його стан погіршився і він знаходиться на дотації кисню, - повідомляють в облраді.
Як стверджує лікар-пульманолог Чернівецької обласної клінічної лікарні Тетяна Цинтар, ураження легень пацієнта складає 50%, стан стабільно важкий.
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