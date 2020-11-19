Голова Чернівецької облради госпіталізований з COVID-19 та пневмонією

Стан стабільно важкий, Іван Мунтян на дотації кисню

Стан стабільно важкий, Іван Мунтян на дотації кисню

Фото Чернівецький промінь

Від суботи голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян перебуває в лікарні з двобічною пневмонією. ПЛР-тест позитивний.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Чернівецької облради.

Голову Чернівецької облради Івана Мунтяна госпіталізували у суботу, у понеділок пацієнта перевели у відділення реанімації та інтенсивної терапії Чернівецької обласної клінічної лікарні.

У вівторок його стан погіршився і він знаходиться на дотації кисню, - повідомляють в облраді.

Як стверджує лікар-пульманолог Чернівецької обласної клінічної лікарні Тетяна Цинтар, ураження легень пацієнта складає 50%, стан стабільно важкий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 60% українців не задоволені методами Зеленського у боротьбі з коронавірусом.