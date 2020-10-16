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16 жовтня 2020, 13:15 2

Мер "червоного" Франківська обіцяє, що в місті все працюватиме, як і раніше

16 жовтня 2020, 13:15 2
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Фото з відкритих джерел
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Попри "червону зону" карантину, всі заклади торгівлі Івано-Франківська можуть працювати у звичному режимі. Рішення щодо навчання в школах буде згодом.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, інформує RegioNews.

Мер зазначив, що транспорт буде працювати в режимі спецперевезень чи навіть у звичному режимі, потяги також будуть їхати в звичному режимі.

"Франківськ, Тернопіль, Хмельницький - червона зона! Але виглядає, з обіцянок Кабміну та міністра Степанова, що дитячі садочки і школи будуть працювати за дозволом місцевої влади", - заявив він.

Також Марцінків зазначив, що від батьків і вчителів чекає пропозицій щодо навчання у школах - чи буде воно звичним, чи дистанційним.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Полтава та Чернівці з понеділка потрапляють в "червону" зону карантину.

Також голова Харківської ОДА повідомив, що Харків внесли в "червону зону" карантину .

коронавірус Україна карантин Івано-Франківськ зона
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