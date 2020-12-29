Стало відомо, скільки ФОПів та найманих працівників вже подали заявок на отримання 8 тисяч гривень

Подавати заявки на отримання карантинної допомоги можливо через портал "Дія" або мобільний застосунок

Подавати заявки на отримання карантинної допомоги можливо через портал "Дія" або мобільний застосунок

Рixabay

Заявки на отримання компенсації за карантин у розмірі 8 тисяч гривень подали 429 704 ФОПів та найманих працівників. Такі дані станом на 12:00 вівторка, 29 грудня.

Про це на брифінгу повідомив керівник проекту "Дія" Мстислав Баник, пише RegioNews.

Він нагадав, що подавати заяви на отримання карантинної допомоги можливо через портал "Дія" або мобільний застосунок. Заявки можна подавати до 31 грудня.

Баник повідомив, що мобільний застосунок подано 353 578 заяв, через портал "Дія" - 76 126 заяв.

Він також нагадав, що проєкт "Дія" відповідає тільки за технічну частину виплат по 8 тисяч гривень. Крім того, участь беруть Пенсійний фонд України, Мінсоцполітики та Мінекономіки.

Нагадаємо, раніше у ПФУ розповіли, скільки ФОПів вже отримали по 8 тис. грн допомоги від держави.