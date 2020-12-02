Кабмін скасував карантин вихідного дня: Шмигаль сказав, які обмеження діятимуть
Кабмін розробляє рішення щодо посилення карантину
Кабмін розробляє рішення щодо посилення карантину
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні карантину вихідного дня не буде. На вихідні та в будні будуть діяти обмеження "помаранчевої" зони.
Про це Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду, пише RegioNews.
За його словами, Кабмін розробляє рішення щодо посилення карантину.
"І на вихідні і в будні будуть діяти обмеження "помаранчевої" зони на території цілої країни. Наразі Кабінетом міністрів напрацьовується найбільш збалансоване рішення стосовно можливого поширення, або посилення карантинних обмежень", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня дав позитивний результат.
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